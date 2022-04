Covid, il dato settimanale delle morti nel mondo è il più basso da marzo 2020

26 aprile 2022 a

I casi di Covid segnalati a livello mondiale e le morti «continuano a diminuire, il che è molto incoraggiante. La scorsa settimana sono stati segnalati poco più di 15mila decessi Covid all’Organizzazione mondiale della sanità, il totale settimanale più basso da marzo 2020». Ovvero dai primissimi giorni di pandemia. A segnalarlo è il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il briefing con la stampa da Ginevra.

«Questa è una tendenza molto gradita ma è una tendenza che dobbiamo accogliere con un po' di cautela», poiché molti Paesi stanno riducendo l’attività di monitoraggio con i test, di tracciamento e sequenziamento, ha fatto notare. «Quando si tratta di un virus mortale, non sapere non è la chiave della felicità. L’Oms continua a chiedere a tutti i Paesi di mantenere la sorveglianza».

Intanto in Italia sono 29.575 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 24.878 di ieri e i 27.214 di martedì scorso. I tamponi processati sono 182.675 (ieri 138.803) con un tasso di positività che scende dal 17.9% al 16,2%. I decessi sono 146 (ieri 93): le vittime totali dall’inizio dell’epidemia salgono così a 162.927. Le terapie intensive sono 7 in meno (ieri invariate), con 23 ingressi del giorno, e scendono a 409 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 278 in più (ieri +155), 10.328 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

