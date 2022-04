Covid, beffa per l'eurodeputata Basso: ha fatto tre dosi di vaccino ma le arriva la multa da 100 euro

Dar. Mar. 21 aprile 2022 a

a

a

Si è vaccinata al Parlamento europeo in quanto europarlamentare tra le file della Lega. Alessandra Basso è regolarmente trivaccinata, ha dato la terza dose il 16 dicembre. Dispone del green passi ma è stata ugualmente multata dallo Stato italiano. Deve pagare 100 euro in quanto al ministero della Salute e all'Agenzia delle entrate non risulta vaccinata.

Una beffa incredibile, tanto che la deputata europea ha pubblicato un video su Facebook in cui spiega la sua assurda vicenda. Basso, che ha più di cinquant'anni, racconta che la settimana scorsa le è arrivata la raccomandata con cui ministero della Salute e Agenzia delle entrate le chiedono di spiegare per quale motivo non si sia vaccinata e se ha delle particolari esenzioni di cui il sistema sanitario italiano non è a conoscenza. Ma lei è assolutamente in regola. Ha fatto le prime due dosi al Parlamento europeo a Bruxelles e la terza a Strasburgo. Dispone del green pass francese totalmente equiparabile a quello italiano e valido nell'intera Unione europea. Questa è la dimostrazione delle falle presenti nell'anagrafe vaccinale italiana che non ha registrato il vaccino dell'eurodeputata. Casi come quello della Basso purtroppo non sono isolati. Sono molti infatti i cittadini italiani che in questi giorni stanno ricevendo la comunicazione che saranno multati nonostante abbiano fatto tutti i vaccini richiesti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.