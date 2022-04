Agorà, come trattano i positivi a Shanghai. Le immagini dal centro Covid di un "recluso" italiano

12 aprile 2022 a

a

a

A Shanghai scatta il lockdown duro per il ritorno preoccupante di casi di Covid. Il ricordo delle chiusure anche nei periodi più neri della pandemia non è nulla al confronto della gestione cinese. Nella puntata di mercoledì 12 aprile di Agorà, il programma condotto da Luisella Costamagna su Rai 3, va in onda un documento sorprendente che riguarda i centri Covid operativi nella città cinese dove vengono rinchiusi, è il caso di dirlo, i cittadini positivi al Covid.

A girare le immagini è un ragazzo italiano che vive a Shanghai e, dopo aver contratto il virus, è stato portato in un centro allestito dal governo. Le condizioni sono incredibili. Si tratta di una grande struttura senza pareti se non basse recinzioni che dividono gli spazi dove i "pazienti" vivono e dormono. Un open space senza nessuna privacy con i mini-alloggi che sembrano gli stand di una fiera.

Impossibile e inutile la strategia zero Covid: il virologo Bassetti ridicolizza il lockdown della Cina

Stesso discorso nei bagni, con evidenti problemi igienici e di riservatezza. "Con ci sono docce, bisogna lavarsi con la bacinella" spiega l'italiano che mostra i locali del centro Covid e i pazienti, tutti positivi, che girano per la struttura con la mascherina. "Qui c'è gente dal 20 di marzo", spiega il giovane che fa sapere di aver contratto il Coviod anche durante una delle prime ondate della pandemia, ma di aver passato la quarantena in casa perché centri come quello in cui è finito ora erano pieni.

Com'è ridotta Shangai con il lockdown: la popolazione muore di fame, immagini devastanti

Il lockdown di Shanghai coinvolge 25 milioni di abitanti e non è chiaro quale sia la reale situazione della città, vista la ferrea censura della Cina sull'informazione. Sui social girano video, difficili da verificare nella loro autenticità, di persone rinchiuse per giorni in un autobus senza cibo e acqua dopo che un un caso di Covid è stato individuato a bordo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.