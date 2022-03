Impossibile e inutile la strategia zero Covid: Matteo Bassetti ridicolizza il lockdown della Cina

30 marzo 2022 a

In Cina si registra l’esplosione dei contagi Covid per la diffusione della variante Omicron e la strategia, come successo sin dall’inizio della pandemia, resta quella dei lockdown di massa con i tamponi a tappeto. Tale direzione non piace però a Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova: “Gli sforzi cinesi con i lockdown a Shanghai per contenere la variante Omicron non serviranno a nulla. Cresceranno ancora. L'ideale dello 'zero Covid', ovvero contenere un virus così contagioso, è impossibile e inutile”. “‘Gli ideali sono pericolosi perché avviliscono e condannano il reale’", aggiunge il virologo citando Friedrich Nietzsche.

Poco prima il medico ligure aveva lodato la forza del vaccino e criticato le limitazioni del Covid: “Il covid è malattia diversa, meno grave rispetto anche solo a 2-3 mesi fa. Purtroppo nonostante questi progressi ottenuti grazie ai vaccini e alla nostra maggiore abilità, rimangono troppe limitazioni e troppe regole Covid inutili e vecchie. Vanno cambiate e talora cancellate. Gibilterra ha il 99% di vaccinati. I contagi salgono e scendono, ma i dati di letalità sono impressionanti. Praticamente zero - conclude Bassetti allegando un grafico che dice tutto - anche prima dell’avvento di Omicron”.

Gli sforzi cinesi con i lockdown a Shanghai per contenere omicron non serviranno a nulla. Cresceranno ancora. L’ideale dello zero covid ovvero contenere un virus così contagioso è impossibile e inutile. “Gli ideali sono pericolosi perché avviliscono e condannano il reale”. — Matteo Bassetti (@ProfMBassetti) March 30, 2022

