Prendersi il Covid con Omicron 2 è come fare la quarta dose, l'epidemiologo Greco smonta il green pass

Prendersi il Covid oggi, con il ciclo vaccinale completo, è come fare la quarta dose dal momento che il 90 per cento dei casi positivi è asintomatico. Donato Greco, epidemiologo che fa parte del Comitato tecnico-scientifico che supporta il governo di Mario Draghi sulla pandemia, minimizza i timori di una quinta ondata del virus. Alla base dell'aumento dei casi ci sarebbero le sotto-varianti di Omicron "che però per i vaccinati hanno l'effetto di una quarta dose. Danno un'infezione senza sintomi e rafforzano l'immunità" spiega l'esperto al Corriere della sera.

Insomma, non ci sono scuse: bisogna riaprire. "Buona parte dei Paesi occidentali ha basato le misure di contenimento sull'incidenza della malattia severa (ricoveri, terapia intensiva, decessi) e non sulla semplice positività al test: in tutta Europa la malattia severa è in continuo calo mentre vi è un lieve costante rialzo dei positivi, per oltre il 90% asintomatici" spiega il professore che sottolinea l'importanza del vaccino nel frenare i ricoveri e i decessi. Ma come si spiega l'impennata di casi? "L'andamento è bizzarro, non c'era previsione di crescita dei positivi, mentre era atteso il calo dei malati con forme gravi come si osserva ancora" ammette Greco.

A contagiarsi sono soprattutto i mai vaccinati, ricorda l'esperto che spiega: "Le tre dosi di vaccini a mRna mantengono una elevatissima protezione verso la malattia severa (91,7% all'11 marzo), mentre riducono del 61% il rischio di infettarsi che quindi permane. Per questo deve essere mantenuto un minimo bagaglio di precauzioni, vedi mascherina e prudenza nei luoghi chiusi affollati". Per Greco i ricoveri non aumenteranno nelle prossime settimane, e pertanto si può continuare con l'allentamento delle misure restrittive, come l'obbligo di green pass. Greco non ritiene necessaria una quarta dose di vaccino anti-Covid ma ipotizza che in futuro dovremmo fare richiami periodici come l'influenza. In questo frangente sono le varianti come Omicron 2 a fungere da quarta dose, spiega l'esperto.

