La nuova super variante di Omicron scoperta in Israele: “Una cosa mai vista”

Una nuova variante di coronavirus è stata scoperta in Israele. Lo riferiscono fonti del ministero della salute riprese dalla stampa israeliana. Secondo le informazioni sanitarie, la variante è una combinazione della Omicron BA.1 e BA.2 (combinazioni di Delta e Omicron) ed è stata scoperta in due campioni, dopo un esame molecolare PCR, nei giorni scorsi. Il ministero ha spiegato in una nota che la combinazione rilevata non è stata mai censita in nessuna altra parte del mondo e individuata dai controlli obbligatori effettuati all’arrivo all’aeroporto di Tel Aviv su due passeggeri provenienti dall’estero.

I due individui nei cui campioni era stato identificato il ceppo soffrivano di lievi sintomi di febbre, mal di testa e dolori muscolari e non necessitavano di cure mediche particolari. Il direttore generale del ministero della Salute Nachman Ash ha detto alla radio israeliana che i due probabilmente si saranno infettati prima di imbarcarsi per Israele, anche se non è escluso possa trattarsi di una variante autoctona. Negli ultimi giorni, il tasso di riproduttività del contagio in Israele è aumentato come in altri paesi e si viaggia sui 5-6 mila contagiati al giorno. Pochi giorni fa le autorità sanitarie hanno detto che una nuova ondata non è esclusa. Nelle scorse settimane una combinazione delle due varianti Delta e Omicron è stata scoperta in diversi paesi europei.

«Mai vista nel mondo». Con queste parole il ministero israeliano ha poi definito la combinazione di Omicron con la variante BA2. Intervistato dalla radio militare, il coordinatore della lotta al Covid-19 in Israele, il professor Salman Zarka, ha tenuto a precisare che, al momento, «la scoperta non desta particolare preoccupazione».

