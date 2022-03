Guerra in Ucraina, la Ferrari blocca la produzione per la Russia

08 marzo 2022 a

a

a

Ferrari dona un milione in solidarietà dei cittadini ucraini. Inoltre, vista la situazione in atto, la Ferrari ha deciso di sospendere la produzione di veicoli per il mercato russo fino a nuovo avviso.

«Ferrari è vicina alla popolazione ucraina in questo terribile momento storico», ha dichiarato Benedetto Vigna, Ceo di Ferrari. «Mentre speriamo in un rapido ritorno al dialogo e in una soluzione pacifica, non possiamo rimanere inermi di fronte alle sofferenze dei civili colpiti. A loro vanno i nostri pensieri e la nostra solidarietà. Siamo pronti a fare la nostra piccola parte al fianco di quelle istituzioni che portano un sollievo concreto al dramma umanitario», conclude.

