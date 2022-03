L'Aria che Tira, Alan Friedman annuncia la svolta: “Ora Vladimir Putin martellerà l'Ucraina con le bombe”

08 marzo 2022 a

"Putin ha intenzione di martellare Kiev per le prossime 96 ore, prima o poi purtroppo questo accadrà. Poi io ho molta fiducia nella resistenza dell'Ucraina, quindi non credo che Putin avrà una vita così facile come pensa, nonostante le bombe". Lo scenario terribile viene tracciato dall'economista Alan Friedman, ospite della puntata dell'8 marzo de L'Aria che Tira, programma di La7 che vede Myrta Merlino alla conduzione. Si prospetta quindi un momento ancora più drammatico dall'inizio della guerra dopo l'invasione della Russia in Ucraina.

Si passa poi al discorso dei rincari di gas, luce e petrolio: “C’è - sottolinea Friedman - un piano energetico che sta venendo fuori, mi risulta che Roberto Cingolani stia lavorando molto anche a livello europeo e Mario Draghi lo ha chiarito, l'Italia vuole arrivare ad un'indipendenza dal gas russo entro 24-36 mesi. Sembra un miracolo, invece credo che saremo fedeli a tale piano, qualcuno lo chiamerà Recovery 2. L’idea di emettere una serie di grandi eurobond come è stato fatto per la Next Generation, un’idea che potrebbe essere annunciata a Versailles, sarebbe un piano che eroga e canalizza fondi all’Italia, come un altro Recovery. Aiuterà l’Italia a ridurre i costi e la dipendenza dal gas russo e poi darà un’accelerazione alle rinnovabili, un qualcosa di senza precedenti. Poi sulla difesa - continua l’economista - tutti i governi d’Europa stanno aumentando le spese militari e questo può essere aiutato da un’Europa che dimostra solidarietà all’interno e compensa i paesi”.

