Motori, su Sky stagione ricchissima. E c'è anche Valentino Rossi sulle quattro ruote

Oltre 380 gare e più di 1.400 ore di programmazione live distribuite in ben 40 weekend per 21 titoli iridati in palio. Sono i numeri di Sky per la nuova stagione dei motori, «la più ricca di sempre» secondo quanto rimarcato dal responsabile Motori di Sky Sport Guido Meda nel corso della conferenza stampa di presentazione. «I motori sono uno dei pilastri della casa dello sport di Sky, un vero festival in cui avremo anche quest’anno tantissime novità con 400 gp in giro per il mondo, la novità del rally e il debutto di Valentino Rossi sulle quattro ruote», ha evidenziato Marzio Perrelli, executive vice president di Sky. Formula 1, MotoGP, Superbike, Formula E, il ritorno della Ntt Indycar Series, la recente new entry del World Rally Championship e l’ingresso di ulteriori nuovi campionati tra cui il Fanatec GT World Challenge Europe, dove Valentino Rossi si misurerà con le quattro ruote, e il fascino del campionato femminile di monoposto, W Series.

Tutto questo e molto altro ancora sarà live su Sky Q via satellite e via internet, in streaming su NOW, oltre che in mobilità con Sky Go e con alcuni eventi in chiaro su TV8. Particolare attenzione andrà alle produzioni originali, altro marchio di fabbrica Sky (anche on demand), come ’Ultimo Girò, il film sul più incredibile e controverso finale della storia della Formula 1, quello tra Hamilton e Verstappen, da cui si riparte per una stagione che si preannuncia ancora più sorprendente. E ancora, le produzioni originali delle due ruote: la più recente, ’I racconti di Valentinò, è una serie di nove puntate divise per temi salienti della vita del nove volte campione del mondo, con i momenti che hanno scandito il suo lungo e glorioso percorso in pista tra vittorie, festeggiamenti, cambi di scuderia e scelta dei caschi iconici per le sue gare.

Il 2022 sarà l’anno della rivoluzione in F1, con monoposto completamente nuove, ben 23 Gran Premi in calendario e il nuovo format del venerdì di gara, che vedrà la conferenza stampa dei piloti anticipare le prove libere al mattino con un grande coinvolgimento social su Sky, senza dimenticare le incursioni di Nico Rosberg in alcuni GP. Per quanto riguarda la squadra, sarà ancora Carlo Vanzini a commentare la F1 insieme a Marc Genè, che nel corso del weekend porta lo spettatore all’interno del box Ferrari e a bordo pista, nel cuore dell’azione. Insieme a loro, nel ruolo di insider ai box, Roberto Chinchero. Federica Masolin è conduttrice e padrona di casa negli approfondimenti del pre e del post gara, affiancata da Davide Valsecchi. Le analisi tecniche sono affidate a Matteo Bobbi con la sua SkySportTechRoom, le interviste alla pit reporter Mara Sangiorgio. Lucio Rizzica e Marcello Puglisi continuano a raccontare i campionati di F2 e F3 e la Porsche Supercup. La storia continua anche in MotoGP, nonostante l’addio di Valentino Rossi che comunque sarà presente con un suo team: si riparte con grandi aspettative e tanta voglia di vedere in pista la nuova generazione dei piloti che si sfideranno per il titolo mondiale, inaugurando un nuovo ciclo per la top class. Sky racconterà attraverso un format inedito le monografie dedicate alle loro vite, con un occhio particolare alle promesse italiane, cercando di offrirne un ritratto umano che vada oltre l’immagine del pilota, sotto la visiera.

Dal 14 marzo, ’MotoGPTM Unlimited’, la nuova docu-serie prodotta da The Mediapro Studio in partnership con Dorna, sarà trasmessa in streaming in esclusiva su Prime Video. I clienti Sky Q e gli abbonati Amazon Prime potranno vederla direttamente su Sky Q attraverso l’app Prime Video. La serie è composta da otto episodi di 40 minuti ciascuno e seguirà i protagonisti della più importante categoria su due ruote e i loro team manager. Guido Meda, vicedirettore di Sky Sport e responsabile dei motori, racconta la MotoGP insieme a Mauro Sanchini, mentre in Moto2 e Moto3 torna la coppia formata da Rosario Triolo e Mattia Pasini, che potrebbe alternarsi con Federico Aliverti in caso di nuovi impegni sportivi. A Vera Spadini la conduzione degli approfondimenti pre e post gara di Paddock Live Show, mentre per gli aggiornamenti e le interviste dai box ci saranno Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli.

