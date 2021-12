Felipe Massa contro Flavio Briatore, le accuse sul Mondiale: "Ho perso per imbrogli"

Giada Oricchio 09 dicembre 2021 a

Felipe Massa contro Flavio Briatore: “Con imbrogli mi rubò i punti per il titolo”. L’ex pilota della Ferrari nel 2008 vinse il campionato di F1, ma la sua gioia durò appena 30 secondi perché Lewis Hamilton superò un avversario nelle ultime curve e conquistò il primo titolo di una carriera straordinaria.

In un’intervista a l’Equipe, Felipe Massa ha ricordato tutte le stranezze del Gran Premio di Singapore a cominciare dalle “particolari” strategie della Renault il cui team principal all’epoca era Flavio Briatore.

Alonso rientrò ai box prima di tutti per il rifornimento e poco dopo il compagno di scuderia Piquet jr andò a sbattere causando l’ingresso della safety car. Un episodio che condizionò la gara e l’esito finale. Ebbene un anno dopo Piquet confessò che Briatore gli ordinò di causare volontariamente l’incidente per favorire Alonso, il manager venne prima radiato dalla F1 e poi riabilitato dal tribunale di Parigi perché giudicò irregolare il processo della FIA.

Ancora oggi Massa si sente defraudato di quel titolo mondiale: “Nessuno sapeva che i punti rubati quel giorno erano dovuti a imbrogli. Un anno dopo, scoprimmo la verità. Immagina i punti che avrei potuto recuperare. Questo ha notevolmente distorto il campionato. La safety car entrò in pista quando non avrebbe dovuto, l’intera gara è stata capovolta. Ma non è stato fatto nulla per modificare la classifica. Avrebbero dovuto annullare quel Gran Premio, anche un anno dopo. In Francia, ad esempio i sette Tour vinti da Armstrong sono stati annullati”.

Il brasiliano ha ricordato anche di aver insistito con la Ferrari per un ulteriore ricorso ma invano: “Parlai con Stefano (Domenicali,nda). Mi disse che non c’era nulla da fare. Credo che si sbagliasse. Ora è tardi”.

