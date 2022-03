Il complotto corre sulle chat no vax: "L'Ucraina creava virus per una nuova pandemia, Putin ci vuole salvare"

L'allerta degli 007 sull'ultimo #complotto #novax: "#Putin ci vuole salvare da una nuova pandemia"

La dietrologia corre sui canali Telegram. Nelle chat della galassia no vax in queste ore vengono rilanciate teorie della cospirazione riconducibili a QAnon e che vedono il presidente russo Vladimir Putin coma una sorte di eroe che con la guerra in Ucraina vuole evitare al mondo una nuova pandemia globale dopo i due anni di Covid.

Lo Zar, secondo la delirante teoria del complotto di cui scrive il Messaggero, vuole "salvare l'umanità da un nuovo e terribile virus che gli scienziati ucraini, con l'appoggio della Nato, starebbero realizzando nei loro laboratori". Il fenomeno sarebbe monitorato dall'Intelligence: "Questa tesi, diffusa sui canali riconducibili alla teoria di QAnon (la teoria che vede una super-elite mondiale di satanisti pedofili che domina il mondo, ndr) è rilanciata e avallata da contenuti che argomentano quelle che sarebbero le reali motivazioni dell'attacco russo. Tra le principali, ad esempio, la pubblicazione su un canale Telegram filo-russo di documenti del Ministero della Salute ucraino, poi acquisiti anche dal Ministero della Difesa russo, contenenti una lista di agenti patogeni distrutti nei laboratori di Poltava e Kharkiv, che alcuni scienziati stavano studiando in Ucraina", è il virgolettato attribuito a note dei servizi segreti di Paesi occidentali.

