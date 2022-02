Gli ufo scortano i bombardieri sopra l'Ucraina: il motivo “nucleare” e la teoria del complotto di Red Ronnie

28 febbraio 2022 a

Dal Covid alla guerra tra Ucraina e Russia. Red Ronnie, giornalista e conduttore televisivo, ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube parlando del conflitto nell’est Europa e delle nuove teorie del complotto sorte sullo scontro: “Gli Stati Uniti hanno appena stanziato 770 miliardi di dollari per difendersi dagli ufo. Quando si usa la parola difendersi, nel campo militare significa attaccare, soprattutto gli Stati Uniti d’America. Gli ufo si fanno vivi molto più spesso. Sopra i cieli dell’Ucraina ci sono - le parole sicure - degli ufo che scortano i bombardieri. C’è chi sostiene, non io, io riporto, che non vogliono che ci siano esplosioni nucleari, quindi stanno molto attenti che questo non si verifichi. Praticamente, sono dei guardiani”.

Una croce di fuoco nel cielo, lo strano fenomeno in Siberia

C’è stato spazio anche per una teoria sul Covid, che sarebbe soltanto “un esperimento di comunicazione mediatica per distruggere il nostro Paese e svenderlo”. Bombe e missili non fermano i complottisti.

Gli enti di sicurezza nucleare tremano: grande preoccupazione per i missili su Chernobyl

