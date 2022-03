Ucraina, l'ufologa sbotta: "Basta sciocchezze, agli ufo non interessa la guerra"

02 marzo 2022 a

Ci mancavano gli ufo e le teorie del complotto nella guerra in Ucraina. Il tema è saltato fuori adesso perché Red Ronnie ha pubblicato un video sul suo canale YouTube: "Gli ufo si fanno vivi molto più spesso. Sopra i cieli dell’Ucraina ci sono degli ufo che scortano i bombardieri. C’è chi sostiene, non io, io riporto, che non vogliono che ci siano esplosioni nucleari, quindi stanno molto attenti che questo non si verifichi. Praticamente, sono dei guardiani", Ecco allora l'intervento dell'esperta che non può accettare una simile teoria. "Da ufologa con alte credenziali e competenze in ambito militare derivanti in primis dai miei studi accademici dove fui stagista al ministero della Difesa con una Laurea in Geografia con una Tesi di Laurea in Geopolitica e Geostrategia militare nelle operazioni in Afganistan in collaborazione con la Rivista Aeronautica, smentisco e condanno chi lucra sull’opinione pubblica facendo credere che presunte entità extraterrestri possano evitare guerre mondiali o catastrofi addirittura disattivando reattori nucleari o scortando bombardieri per far vincere l’uno o l’altra fazione in conflitto". L'ufologa Francesca Bittarello, esperta di geopolitica e geostrategia militare interviene, interpellata dall’Adnkronos, per dire basta a certe teorie, a suo parere "infondate", stando alle quali gli ufo sono apparsi in questi giorni nei cieli dell’Ucraina per evitare l’uso di energia nucleare.

"Questo è un punto fermo - tuona la studiosa - ed è la base della seria ricerca ufologica. Partendo da questa affermazione sottolineo che da anni monitoro una larga casistica di avvistamenti di Ufo (o secondo il nuovo acronimo coniato recentemente oltre Oceano Uap) su zone militari o dove sono in atto operazioni militari. E si tratta di una casistica davvero molto ampia e di notevole interesse, ma in base alle mie ricerche decennali la conclusione è solo una ovvero che sebbene gli Ufo o Uap siano mossi da entità intelligenti, loro sono totalmente disinteressati all’intervento attivo con operazioni di belligeranza verso una o l’altra fazione", chiarisce.

