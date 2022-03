Cosa succede alla mano di Putin, il video che scatena i teorici del complotto: È un deep fake"

06 marzo 2022 a

a

a

Un video falso o tecnologie di deep fake? Le teorie del complotto corrono sui social dopo la pubblicazione di un video relativo all'ultimo appuntamento pubblico di Vladimir Putin, quello con le hostess della compagnia di bandiera russa Aeroflot in cui, parlando alle dipendenti, ha lanciato messaggi all'Occidente sulla guerra in Ucraina.

Russi scatenati, nuovi fronti e Mariupol allo stremo. La mossa Usa: per fermare Putin torna in scena Maduro

La prima anomalia rispetto alle immagini viste negli ultimi due anni, quelli della pandemia, in cui lo Zar si è praticamente autoisolato dal mondo, è la distanza tenuta con le hostess. Sono tutti vicini, a differenza delle distanze di metri tenute al tavolo nei colloqui ufficiali delle scorse settimane non solo con i leader europei come Macron ma anche col suo ministro Lavrov.

La tragica figuraccia di Scanzi, chi ha tagliato dalla foto con Putin e Salvini...

Ma a insospettire molti utenti di Twitter è un altro particolare che emerge da una inquadratura di un servizio andato in onda sulla tv Russia 24. Nel frammento la mano di Putin sembra attraversare il microfono che ha davanti e secondo alcuni utenti del social si tratta della prova che il video è falso. La tesi è che l'immagine del presidente russo sia stata aggiunta in seguito con un tecnica di montaggio video, alimentando speculazioni sulle condizioni di salute di Putin, su dove sia realmente o via dicendo.

È Israele l'alleato di Zelensky. Bisignani e il retroscena "celeste" sulla guerra in Ucraina

In realtà, notano altri utenti, lo strano fenomeno della mano di Putin si nota solo sulle immagini postate su Twitter e non su quelle ad alta risoluzione postate su YouTube, questo a causa della compressione video che viene effettuata sul sociale dell'uccellino che abbassa la qualità delle immagini. Qui di seguito e a questo link il video "incriminato".

Un altro falso video della TV di stato russa.#Putin, che incontra i suoi capi del Ministero della Difesa e dell'AMF a grande distanza,non aveva alcuna distanza con i membri dell'equipaggio delle compagnie aeree russe. Come mai? Tutte le risposte nel video. Attenzione al microfono pic.twitter.com/AtxjOROoQ0 — ilFattoGiornaliero (@ConfrontoDem) March 5, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.