La guerra in Ucraina durerà 10-20 anni, la previsione terrificante del Pentagono e di Londra

03 marzo 2022 a

a

a

Un'altra emergenza destinata a durare anni. La Difesa americana disegna uno scenario terrificante sulla guerra in Ucraina dopo oltre due anni di pandemia, che tra l'altro non è scontato che sia finita. Il Pentagono è al lavoro per anticipare le mosse del presidente russo, Vladimir Putin, alle prese con la resistenza ucraina e difficoltà logistiche, circostanze che hanno di fatto impedito la guerra lampo prevista dallo Zar.

Ucraina, missili su Kiev ma si torna a negoziare. Zelensky ai russi: troverete una resistenza feroce

La Difesa Usa prevede che ai russi serve un'altra settimana per completare l'assedio di Kiev, poi, un mese di combattimenti per conquistare la capitale e altre quattro-sei settimane per assumere il controllo dell'intero Paese, riporta il Corriere della sera.

Ma le variabili sul tavolo sono moltissime, a partire dalle armi che Washington e l'Europa manderanno alla resistenza ucraina. Insomma, il conflitto potrebbe protrarsi e toccare scenari impensabili. I funzionari della Difesa americana hanno detto ai parlamentari del Congresso che il conflitto potrebbe durare "tra i 10 e i 20 anni", tesi condivisa dalla Gran Bretagna dove il ministero degli Esteri ha parlato di una guerra strisciante per 10 anni.

Con il Papa digiunano anche 270 parlamentari. Francesco unisce la politica per l'Ucraina

Sullo scenario però pesa anche la capacità di Mosca di tenere in campo centinaia di migliaia di uomini. Le sanzioni economiche faranno male alla Russia, ed è difficile credere che possa resistere per dieci o più anni. Il presidente Usa Joe Biden non ha fissato un tempo o una scadenza, ma a Washington si valuta l'opzione più breve, quella di un orizzonte di mesi o di uno-due anni.

Perché i morti russi saranno cremati sui camion. La mossa che rivela gli errori di Putin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.