Controcorrente, perché i morti russi saranno cremati sui camion. Capezzone e la mossa che rivela gli errori di Putin

Altro che guerra lampo e un governo fantoccio da insediare a Kiev, Vladimir Putin ha sbagliato i calcoli. Daniele Capezzone mercoledì 2 marzo è ospite di Veronica Gentili a Controcorrente, il programma di approfondimento di Rete 4. Sul tavolo naturalmente la guerra in Ucraina arrivata all'ottavo giorno di conflitto. Da parte di Putin ci sono stati una serie di "errori di calcolo" e strategici, sostiene il giornalista, secondo cui bisogna abbandonare una visione ideologica e analizzare la situazione con raziocinio.

"Putin ha fatto una serie di errori di valutazione - rimarca Capezzone - quali? Ha sottovalutato la resistenza ucraina, ma anche sottovalutato la rabbia degli stessi russi". A dimostrazione di questo fatto "la notizia di oggi, che a me ha fatto accapponare la pelle", spiega il giornalista, ossia che la Russia "non consentirà funerali dei suoi soldati morti ma disporrà la cremazione dei corpi direttamente sui camion", sul campo. Una mossa necessaria, sostiene Capezzone, per evitare di far rientrare i corpi in patria e ricevere contestazioni. Non solo: "Putin ha sottovalutato le sanzioni economiche, e ha sottovalutato" il presidente ucraino Volondaria Zelenski. "Il calcolo era questo: ha una popolarità bassa, è un comico abituato alla cipria degli studi televisivi, al primo attacco fuggirà e potrò restaurare il governo filorusso". Ma tutto sta an dando in una direzione diversa.

