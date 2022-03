In Ucraina arrivati centinaia di missili Stinger. Così gli Stati Uniti armano la resistenza

02 marzo 2022 a

a

a

Le armi americane a Kiev. Gli Stati Uniti hanno consegnato per la prima volta centinaia di missili antiaereo direttamente all’Ucraina. Lo hanno reso noto una fonte dell’amministrazione e una del Congresso informata sul dossier, precisando che solo lunedì ne sono stati consegnati 200. Nelle ultime settimane, gli Stati Uniti avevano autorizzato i Paesi baltici a inviare all’Ucraina armi di fabbricazione americana nei loro arsenali, tra cui Stinger, ma finora non li avevano forniti direttamente.

Marine Le Pen manda al macero i volantini con Putin e si prepara al dibattito con Letta

"Putin ora è isolato dal resto del mondo, più che mai", ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, parlando brevemente della crisi ucraina durante un evento in Wisconsin e ricordando che il presidente russo "pensava che la Nato e l’Occidente non avrebbero risposto, ma si sbagliava, eravamo pronti". Sul versante delle sanzioni il presidente americano, riporta il Wall Street Journal, è intenzionato a vietare l’ingresso alle navi russe nei porti statunitensi, come ulteriore misura sanzionatoria per l’invasione dell’Ucraina.

Russi in un vicolo cieco, Caracciolo e la realtà della guerra sul campo. Macigno sui negoziati

Intanto giovedì 3 marzo ripartono i negoziati, seppur con poche possibilità di raggiungere subito l'atteso cessate il fuoco. Anzi si teme una ulteriore escalation. Intervistato da Al Jazeera il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha avvertito che una terza guerra mondiale "può essere solo nucleare" . A Lavrov è stato chiesto se ritiene che il mondo sia attualmente sull’orlo della terza guerra mondiale. "È al presidente Biden che dovrebbe essere posta questa domanda: ha detto che, se non avessero scelto la strada delle sanzioni, l’alternativa sarebbe stata la Terza Guerra Mondiale. Pensare in questi termini... Dopotutto Biden è un politico esperto, non può non capire che una Terza Guerra Mondiale può essere solo nucleare".

Rivelazione NYT: la Cina sapeva dei piani di Putin e gli chiese di aspettare la fine delle Olimpiadi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.