Rivelazione NYT: la Cina sapeva dei piani di Putin e gli chiese di aspettare la fine delle Olimpiadi

La Cina chiese alla Russia, a inizio febbraio, di non invadere l’Ucraina prima della fine dei Giochi olimpici di Pechino. Lo riporta il New York Times, che cita il report di una intelligence occidentale.

Secondo alcune testimonianze, Pechino era a conoscenza dei piani di guerra del Cremlino. Il presidente Vladimir Putin si era incontrato con l’omologo cinese Xi Jinping il 4 febbraio, prima dell’apertura delle Olimpiadi. Mosca e Pechino avevano poi diffusa una dichiarazione in cui dichiaravano che la loro partnership "non aveva limiti", denunciando l’allargamento della Nato e asserendo che entrambi avrebbero stabilito un nuovo ordine globale attraverso una vera "democrazia". L’ambasciata cinese a Washington ha definito "ipotesi senza fondamento con l’obiettivo di accusare la Cina" la ricostruzione del New York Times.

