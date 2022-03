"Non te lo consento" Maria Giovanna Maglie mette a posto Andrea Romano. Scintille su Putin e l'Europa a Controcorrente

Federica Pascale 02 marzo 2022 a

È andato in onda a Controcorrente un botta e risposta tra l’esponente del Partito Democratico Andrea Romano e la giornalista Maria Giovanna Maglie, entrambi ospiti di Veronica Gentili nel talk di approfondimento politico in onda in prima serata su Rete4. Durante la puntata di mercoledì 2 marzo si è parlato di Ucraina e soprattutto si è tentato di capire quali sono le ragioni dietro l’attacco militare ordinato da Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa.

“Putin governa da 23 anni, è un autocrate senza alcun minimo dubbio. Ha fatto fuori gli oppositori nel modo che sappiamo. L'Inghilterra, che è il paese più anti-putiniano d'Europa, ce l'ha sempre fatto notare e spesso noi abbiamo fatto finta di niente” sottolinea la Maglie. “Negli ultimi mesi Putin ha visto la fuga di Biden dall'Afghanistan e un'Europa che fino a qualche mese fa si occupava di tutto tranne che dell’Ucraina, e però contemporaneamente mandava in giro battute sulla Nato, l’UE e l'adesione a questo e quest’altro” ricorda la giornalista, che viene però interrotta da un Andrea Romano spazientito.

“Queste stupidaggini non si possono ascoltare” dice il deputato, “evidentemente non conosci la realtà russa ma vabbé, nessuno è perfetto”. E la Maglie, infuriata: “Falla finita Romano, che mi occupo da quarant’anni di politica estera! Falla finita di dire che non ne capisco di politica estera perché non te lo consento.” “Certamente non la faccio finita perché me lo dici tu – ribatte Romano - Senza polemiche perché il momento è drammatico…”

