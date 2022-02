L'avvocato Taormina sbotta a Zona Bianca: "Mi avete fatto un agguato". La rissa con Cecchi Paone

20 febbraio 2022 a

a

a

L'avvocato Carlo Taormina sbotta per "l'agguato" a suo dire messo in atto durante Zona Bianca, l'approfondimento di Rete 4 di domenica 20 febbraio. Prima del suo intervento viene mandato in onda un servizio sulla conferenza stampa con i leader di Forza Nuova, prima dei noti fatti di piazza del Popolo, l'assalto alla sede alla Cgil e la carcerazione preventiva dei capi del partito di estrema destra. L'avvocato aveva "subodorato" e prima che andassero in onda le immagini aveva commentato: "Ancora con questa storia..."

Cts allo scoperto: il super green pass deve restare. Anche dopo l'emergenza...

Alla fine del servizio l'avvocato afferma: "Siete tornati su questa storia della del manifesto che a suo tempo abbiamo redatto con un raggruppamento di cervelli" spiega Taormina che viene interrotto da Alessandro Cecchi Paone: "Cervelli nazifascisti!" attacca il giornalista che ricorda che "Fiore e Castellino sono in carcere per eversione per l'assalto alla Cgil. "Ma quali cervelli liberi. Sono cervelli in galera".

Boom di migranti positivi, sbarco choc in Sicilia. L'atto d'accusa della Meloni

"E mi meraviglia che sono ancora in galera per un delitto di lesa maestà" al sindacato, è la replica. "Comunque io voglio intervenire sulle cose di cui stiamo parlando, non ho niente da spartire con nessuno o con Forza Nuova ma a quel tavolo c'erano seduti professori universitari come Sinagra, Trabucco, Belli e altri". "Il problema con la nostra libertà inizia ben prima della pandemia" spiega poi Taromina. "Il Covid ha accentuato i problemi e ha fatto vedere come il nostro sistema mostri la corda sul piano delle libertà. La vicenda del green pass e del super green pass dimostra in maniera ormai irreversibile e in confutata" che in Italia c'è un problema di liberto, spiega l'avvocato. La dimostrazione è che, come detto anche dall'infettivologo Matteo Bassetti poco prima, il certificato verde "è una misura non di carattere scientifico ma solo politica".

Vaccino e green pass, il governo tira la corda: fino a quando resteranno gli obblighi

Il ragionamento è interrotto dalle "punture" di Cecchi Paone che irritano Taormina, il quale aveva in animo di dare una notizia che "avrebbe fatto felici molti", ma per "gli attacchi subiti" non ha poi detto. "Ma non ce la vuole dare questa notizia?" dice il conduttore. Niente da fare, Taromina è troppo arrabbiato. Cosa voleva dire?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.