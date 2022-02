Boom di positivi tra i migranti, lo sbarco choc a Pozzallo. L'ira della Meloni: e molti italiani non possono lavorare

20 febbraio 2022 a

È stato completato lo sbarco dei migranti che erano rimasti a bordo della Ocean Viking, approdata sabato 19 febbraio a Pozzallo. La nave di Sos Mediterranee era giunta nella cittadina ragusana nella mattinata, dopo avere avuto il bis l’obera dalle autorità italiane: nella stessa giornata sono sbarcati in 46, mentre gli altri 201 hanno toccato terra domenica 20 febbraio dopo un’altra notte trascorsa a bordo. Ma c'è un dato di cui si parla poco, in merito alla questione sbarchi e balza all'occhio soprattutto se lo si mette a confronto con le restrizioni in vigore per i cittadini residenti in Italia.

Già, perché al termine dello screening anti-Covid sui 247 migranti giunti al porto ragusano di Pozzallo a bordo della Ocean Viking i controlli hanno fatto emergere 35 casi di positività al coronavirus. Lo screening è stato effettuato dal personale dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa. "Nel frattempo alcuni italiani non possono andare a lavorare o non possono ritirare la pensione. Ma per il governo è tutto normale" scrive Giorgia Meloni su Facebook.

La leader di Fratelli d'Italia punta il dito contro le misure del governo come il green pass e la sua versione rafforzata che potrebbero restare in vigore alche dopo la fine dello stato d'emergenza, il 31 marzo. "Quando si metterà la parola fine a questa misura inutile e puramente politica sarà sempre troppo tardi"k aveva tuonato in precedenza la presidente di FdI ribadendo tutte le sue perplessità nei confronti del green pass.

