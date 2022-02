Stasera Italia, Salmaso gela gli italiani: "Anche se finisce l'emergenza..." Green pass, tutto come prima?

Federica Pascale 18 febbraio 2022 a

"Bisogna capire quale sarà la road map dopo il 31 marzo" afferma la professoressa Stefania Salmaso, dell’Associazione italiana di epidemiologia, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, il talk show politico in onda su Rete 4. “In questo periodo di grande incertezza, almeno su questo punto della pandemia, diamo un percorso su cui le persone possono avere una qualche certezza” afferma Salmaso durante la puntata di venerdì 18 febbraio.

L’epidemiologa ricorda che, anche se la curva dei contagi sta scendendo, “oggi ci sono ancora un milione e mezzo di soggetti contagiosi; quindi, questa curva e tutta l’ondata di infezioni non si esaurirà a breve”. Se lo stato d’emergenza dovesse davvero finire il 31 marzo, come tutti ci auguriamo, “bisognerà capire come si scivolerà da tutto quello che è stato costruito con delle basi piantate sull’emergenza ad una situazione normale”. “Bisogna andare verso una normalizzazione molto graduale – afferma la professoressa – ma sappiamo che ci sono ancora molti problemi”.

Punta il dito contro i non vaccinati, che a suo parere “andrebbero cercati” per capire il motivo della loro scelta e quindi individuare gli “ostacoli”, anche se ritiene accettabile che ci sia una percentuale di cittadini che non intendano aderire alla campagna vaccinale. “Credo che il green pass sia una tutela che ancora vada mantenuta, posto che il rischio di infettarsi è molto alto” sottolinea. E critica le decisioni prese dal governo britannico che a suo parere è troppo frettoloso nel liberarsi dalle restrizioni. “Dobbiamo mantenere delle cautele”, conclude.

