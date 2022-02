Klaus Davi: "No vax finanziati da Putin". Giuseppe Cruciani impazzisce, radio-rissa a La Zanzara

18 febbraio 2022 a

Sorpresa a La Zanzara il programma di Radio 24 condotto da Giuseppe Cruciani. Il conduttore chiama al telefono Klaus Davi per provocarlo su un tema a lui caro. "Immagino tu sia d'accordo sull'eutanasia, ognuno deve disporre del suo corpo, giusto?" chiede al massmediologo nella puntata di venerdì 18 febbraio. La risposta è ovviamente positiva e Cruciani attacca: "Allora perché pensi che i no vax non possano disporre allo stesso modo del proprio corpo?"

"Ma essere no vax non è un'opinione una violenza - replica Davi - Ti do una notizia, si scoprirà che i no vax sono finanziati da Putin o da altre potenze estere. Lo ha detto un pentito, Pasquale Bacco, al Corriere della sera". La situazione ovviamente degenera presto, con il massmediologo che paragona chi non si vaccina contro il Covid a chi contagia volontariamente gli altri con l'Hiv. "Pagherai per questa affermazione" sbotta Cruciani.

Per Klaus Davi la pandemia non è superata e va tenuto il green pass: "Lo dicono gli scienziati come Antonella Viola. Dobbiamo fare come in Cina e in Corea", ossia indossare la mascherina come prevenzione, insiste Davi. Lo scontro è furibondo, "i no vax ci metteranno nei casini in autunno" attacca il massmediologo che chiede leggi speciali come contro le Brigate rosse nei confronti di tutti i non vaccinati.

