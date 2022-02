"Così Putin invaderà l'Ucraina", Biden sicuro dell'attacco russo a Kiev

18 febbraio 2022 a

a

a

Il presidente americano Joe Biden è sicuro che la Russia invaderà l'Ucraina. Lo ha detto ai giornalisti al termine di una nuova giornata di tensione al confine con la Russia. Prima l'autobomba esplosa nel centro di Donetsk che ha distrutto l'auto del capo dei miliziani alla guida della repubblica separatista filorussa, poi poco prima che Biden parlasse, un'altra esplosione a un oleodotto a Lugansk.

La portavoce russa Zakharova e la dichiarazione di guerra: follia Stati Uniti sulla crisi Ucraina

Il presidente Usa, Joe Biden, ha detto di essere "convinto che Putin abbia preso la decisione di invadere l’Ucraina" e quando gli è stato chiesto se dunque sia chiusa la porta alla diplomazia, lui ha risposto: "C’è sempre spazio per la diplomazia, fino a quando Mosca non attacca". Biden ha parlato alla nazione al termine della conferenze call con gli altri capi di Stato e di governo dei Paesi alleati, nonché i vertici di Ue e Nato. "Non invieremo truppe ma sostegni a Kiev" ha detto Biden.

"Donne e bambini con i mitra in mano". Cosa sta succedendo in Ucraina, le foto choc

"Nonostante i tentativi della Russia di dividerci, siamo rimasti uniti, Usa e alleati europei sono in sintonia", ha detto il presidente Usa riguardo l'incontro telefonico con gli alleati, i leader di Italia, Canada, Francia, Germania, Polonia, Romania, Regno Unito, Unione Europea e NATO per discutere della crisi in corso. Il confronto telefonico è durato circa 45 minuti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.