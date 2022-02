Il presidente Usa Biden: "Siamo pronti a rispondere con successo a un attacco russo"

15 febbraio 2022 a

«Difenderemo ogni centimetro del territorio Nato con tutta la forza del potere americano. Gli Stati Uniti sono pronti qualsiasi cosa succeda. Siamo pronti a rispondere con successo a un attacco russo». Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, lanciando un avvertimento alla Russia, i cui soldati sono presenti in forze al confine con l’Ucraina. Gli Usa sono disposti a «continuare a perseguire una diplomazia di alto livello» per negoziare «intese scritte» con la Russia. «Ieri il governo russo ha proposto pubblicamente di continuare la diplomazia. Sono d’accordo - ha spiegato Biden - Dovremmo dare alla diplomazia tutte le possibilità di avere successo. Il ministro della Difesa russo ha riferito oggi che alcune unità militari stanno lasciando le loro posizioni vicino all’Ucraina. Sarebbe positivo, ma non l’abbiamo ancora verificato».

Il presidente degli Stati Uniti ha affermato di ritenere che ci siano modi per «affrontare i nostri rispettivi problemi di sicurezza». «Gli Usa hanno messo sul tavolo idee concrete per creare un ambiente di sicurezza in Europa. Stiamo proponendo nuove misure di controllo degli armamenti, nuove misure di trasparenza, nuove misure di stabilità strategica». Gli Stati Uniti «non sacrificheranno i principi di base, però» nel perseguire passi che possono far avanzare la nostra sicurezza comune», ha aggiunto.

