Gentiloni boccia l'obbligo vaccinale ma nessuno ne parla. La Meloni a valanga sul governo: vale anche in Italia?

L'obbligo vaccinale poteva avere senso mesi fa, quando ampie fette della popolazione europea erano esposte al Covid e alle forme più gravi della malattie, come quella indotta dalla variante Delta. Diverso il discorso oggi, con molti cittadini che hanno ricevuto la terza dose e la diffusione della variante Omicron che causa meno ricoveri e decessi delle precedenti forme del virus. Eppure il 15 febbraio in Italia scatterà l'obbligo di super green pass per tutti i lavoratori che potranno presentarsi in azienda solo se in regola con il ciclo vaccinale o guariti dal Covid, pena la sospensione dello stipendio.

Lo stesso commissario europeo per economia Paolo Gentiloni in una intervista al Funk Mediengruppe, un'associazione di quotidiani tedeschi ripresa tra gli altre dal giornale economico Die Welt, ha espresso dubbi a riguardo. "La discussione sulla vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19 ha avuto la sua giustificazione mesi fa", ha detto l'ex premier italiano, "ma non credo che ora sia il momento di discutere della vaccinazione obbligatoria". Per l'esponente del Pd "siamo sulla stessa strada per allentare le restrizioni, paese per paese", e pur non essendo contrario in linea di principio alle vaccinazioni obbligatorie - ha fatto l'esempio dei sieri contro il morbillo - ha lasciato intendere che la su applicazione oggi sarebbe inattuale anche se ogni governo deve decidere da solo questa questione. Ma con la variante Omicron "nel complesso, il numero di decessi e di ricoveri sta diminuendo in modo significativo" ha detto le'x presidente del Consiglio.

L'intervista a Gentiloni è stata pubblicata su molti media tedeschi ma in Italia non si è vista da nessuna parte. "Il Commissario Europeo Paolo Gentiloni manda in soffitta l’obbligo vaccinale. Vale anche in Italia? Come mai i media italiani non riportano la notizia?" accusa la leader Fdi Giorgia Meloni su twitter, citando le parole alla stampa tedesca di Gentiloni, secondo cui "non credo che ora sia il momento di discutere di vaccinazione obbligatoria".

La presidente di Fratelli d'Italia punta il dito sul governo di Mario Draghi che "mentre tutto il mondo allenta le restrizioni" impone a "centinaia di migliaia di lavoratori" di rimanere "a casa senza stipendio per il ricatto del green pass. Un provvedimento vessatorio senza alcun senso scientifico. Il green pass va abolito". "Proibire alle persone di potersi guadagnare da vivere, penalizzando anche le aziende che dovranno fare a meno della forza lavoro in un periodo di grande difficoltà economica per tutta la Nazione, è semplicemente delirante", conclude la Meloni.

