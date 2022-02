Giorgia Meloni inchioda il governo sulle mascherine ffp2 per i bambini: inesistenti, Speranza e Cts tragici

14 febbraio 2022 a

Giorgia Meloni smaschera il governo Draghi e porta alla luce l’ennesimo autogol nella gestione della pandemia. “Il governo dei migliori - scrive la leader di Fratelli d’Italia in un post su Facebook - ha introdotto, nel caso di un positivo al Covid in classe, l'obbligo delle mascherine ffp2 anche per i bambini delle elementari. Ora il problema è che non esistono in commercio mascherine ffp2 omologate per bambini di quella età, quelle che si trovano in commercio sono solo mascherine omologate per adulti di taglia più piccola. Ebbene sì, il tragico ministro Speranza e l'ancor più tragico CTS hanno introdotto l'obbligo per una cosa che non esiste. Mi auguro - l’auspicio della numero uno del partito di opposizione - che questa ennesima assurdità venga subito cancellata, con tanto di scuse”.

Ma sull’argomento Covid la Meloni è una vera e propria furia e rincara la dose sull’obbligo vaccinale che scatta dal 15 febbraio: “Mentre tutto il mondo allenta le restrizioni, da domani in Italia centinaia di migliaia di lavoratori rimarranno a casa senza stipendio per l'ignobile ricatto del green pass. Proibire alle persone di potersi guadagnare da vivere penalizzando anche le aziende che dovranno fare a meno della forza lavoro, in un periodo di grande difficoltà economica per tutta la Nazione è semplicemente delirante. Un provvedimento senza alcun senso scientifico, punitivo e vessatorio, figlio della deriva ideologica di un Esecutivo che sta in piedi solo grazie al morboso senso di attaccamento alla poltrona di molti di quelli che lo sostengono, non è degno di uno Stato civile. Non c’è - conclude la Meloni - nessuna modifica da fare, il green pass va abolito. Subito”.

