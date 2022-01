Inaki Urdangarin sorpreso con un'altra. Finisce il matrimonio con Cristina di Spagna

21 gennaio 2022 a

Non sono fortunate le donne della corona di Spagna. Dei tradimenti dei loro uomini sono piene la pagine di gossip. E ora va in frantumi, dopo che si era retto su equilibri precari, il matrimonio di Cristina di Borbone. Il marito, l'ex campione di pallamano Inaki Urdangarin, è stato sorpreso dalla rivista spagnola Lecturas con un'altra donna. La "fortunata", 43 anni, è un'avvocatessa spagnola, Ainoha Armentia. "Queste cose possono succedere e noi sapremo gestirle nel migliore dei modi", avrebbe commentato Inaki mentre si accingeva a entrare nello studio legale dove sta svolgendo il suo reinserimento sociale dopo essere uscito dal carcere.

Inaki è stato infatti condannato a sei anni e 4 mesi di carcere per frode. A causa dei suoi guai giudiziari il principe Felipe (che è il fratello dell'Infanta Cristina) ha deciso di sottrarre la sorella dalla linea di successione al trono e di togliere ai due coniugi il titolo di Duchi. Nel 2017, dopo la condanna, mentre Inaki era in carcere, Cristina si è trasferita in Svizzera. E da lì ha commentato la notizia della nuova storia d'amore del marito con due sole parole: "Lo sapevo". Il figlio Pablo ha gestito i rapporti con la stampa ammettendo: "Siamo tranquilli, certamente ne discuteremo in famiglia, ma sono cose che possono succedere".

Che le cose tra Cristina e Inaki non andassero come in una favola si era già capito quando nel 2020 lui è uscito dal carcere ed è andato a vivere con la madre a Vitoria mentre lei è rimasta a vivere a GInevra con la figlia più piccola, Irene di 16 anni. In Spagna, invece, continuano a vivere Juan di 22 anni che è a Madrid e Pablo, 21, a Barcellona, dove gioca nella stessa squadra di pallamano dove militava il padre. In Inghilterra vive invece Miguel, 19 anni. Il matrimonio, celebrato nel 1997, è sempre stato abbastanza burrascoso. I problemi giudiziari hanno avuto un grosso peso sulla fine del rapporto. Ma ci ha messo sopra una pietra definitivamente, questa nuova storia, con i due amanti paparazzati al mare mano nella mano.

