Charlene di Monaco, "la donna brasiliana dietro al crollo". L'ultimo devastante sospetto

Nonostante le condizioni di salute critiche e l'ultimo ricovero nella clinica svizzera dalla quale non è più uscita continuano a rincorrersi le voci sulla principessa Charlene di Monaco e sulla sua crisi matrimoniale con Alberto. Dopo "l'esilio" in Sudafrica, le operazioni, l'ennesimo ricovero secondo i rumors più insistenti alla base della fuga dal principato dell'ex nuotatrice ci sarebbe in verità la necessità di mettere la parola fine sul matrimonio reale.

“Sono rimasta incinta di Alberto di Monaco, lui è sparito ma chiedo il test del Dna” ha dichiarato una donna brasiliana che ha raccontato di aver avuto una relazione con lui, ma di aver scoperto che si trattasse di Alberto di Monaco solo dopo parecchi anni: il principe si sarebbe presentato a lei come un avvocato canadese. La donna avrebbe scoperto di essere incinta solo parecchio tempo dopo e quando glielo avrebbe comunicato lui sarebbe sparito.

La donna si ora si è rivolta a un tribunale per chiedere il test del Dna, ma i legali di Alberto hanno chiesto che l’esame non venga effettuato, appellandosi al regio diritto di esimersi. Dal Principato solo una pioggia di smentite.

