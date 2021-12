Scoppia in lacrime, il dramma di Elettra Lamborghini a Verissimo

12 dicembre 2021 a

Elettra Lamborghini scoppia in lacrime parlando della sua cavalla. Lolita è morta non da molto e la cantante soffre ancora pensando a lei. "Lolita mi ha aiutato in un momento molto difficile per me - ha detto la Lamborghini durante l'intervista della Toffanin - Avevo 12 anni e cercavo un cavallo da comprare per fare agonismo. Ma non pensavo morisse così presto. Soffriva di coccole, l'abbiamo fatta anche operare ma non ce l'ha fatta. E' successo quattro giorni dopo il mio matrimonio. E' come se fosse il mio angelo. La vita è questa: ci sono cose belle e cose brutte".

Poi la Toffanin parla del suo matrimonio con Afrojack e dell'ipotesi di un figlio. "A settembre è uscita la notizia che ero incinta - racconta la Lamborghini - Non era vero e mi sono sentita un po' strana. Adesso voglio godermi la vita. Poi lo sapete: mi piace andare in giro con le chiappe de fora. Insomma meglio aspettare un po'".

