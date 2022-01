Bufera green pass, il governo chiarisce: i no vax nei supermercati possono comprare qualsiasi prodotto

21 gennaio 2022 a

Il Dpcm varato venerdì 21 gennaio dal governo che regola le attività nelle quali si potrà entrare anche senza green pass o certificato verde rafforzato aveva fatto balzare dalla sedia in molti: dal testo si vinceva che i no vax sarebbero potuti entrare nei supermercati e nei negozi di alimentari solo per "esigenze alimentari" e acquistare solo beni "di prima necessità".

Nel pomeriggio Palazzo Chigi ha poi diffuso le FAQ, le domande e risposte che forniscono la chiave interpretativa del decreto. Ebbene, tutto ribaltato: "Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti" dal green pass "previsti dall’allegato del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022 possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta?" è la domanda, che in realtà si sono fatti in molti. "Sì, l’accesso ai predetti esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddifacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri" è la risposta del governo.

Il testo aveva fatto infuriare Giorgia Meloni che aveva parlato di "follia" del governo di Mario Draghi. Sul piede di guerra anche i deputati di Alternativa c'è: "Acquistare solo beni primari al supermercato, ma senza i soldi della pensione, perché senza il green pass dall’1 febbraio nel Draghistan non sarà possibile recarsi a ritirarla in ufficio postale o presso lo sportello della propria banca. Il Dpcm che il premier ha appena firmato è l’apoteosi della follia segregazionista in cui ha precipitato il nostro Paese. Draghi ha oltrepassato il segno e va mandato a casa" è la nota infuocata degli ex grillini.

