Giorgia Meloni svela il nuovo delirio del governo: senza green pass al supermercato solo per comprare beni primari

21 gennaio 2022 a

a

a

Il nuovo dpcm del governo Draghi lascia basita Giorgia Meloni. Oltre all’impossibilità di ritirare la pensione alle Poste o di entrare in banca senza green pass il decreto prevede alcuni paletti per l’acquisto di beni nei supermercati e la leader di Fratelli d’Italia mette in piazza queste incredibili limitazioni: “Nuovo delirio del governo: senza il green pass si potrà andare al supermercato, ma solo per comprare ‘beni primari’. Quali siano questi beni primari e quali invece siano superflui lo decide il ‘governo dei migliori’ insieme alla sua cricca di ‘esperti’. Come nell’Afghanistan dei talebani e dei mullah. È rimasto solo Fratelli d’Italia ad opporsi a questa follia?”. Il post su Facebook è stato poi seguito da un altro indirizzato a Roberto Speranza, ministro della Salute: “Quando si dimetterà sarà sempre troppo tardi”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.