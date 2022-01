Covid, record di morti della quarta ondata: 2.400 nell'ultima settimana

20 gennaio 2022 a

Mai così tanti morti nella quarta ondata. La speranza che il numero alto dei decessi fosse destinato a scendere repentinamente si è rivelata errata. Il bollettino del ministero della Salute di oggi ha registrato 385 persone che hanno perso la vita per il Covid nelle ultime 24 ore. Il totale degli ultimi sette giorni raggiunge così quota 2.402 decessi.

Sembra però proseguire la lente discesa dei casi in Italia. I nuovi contagiati sono oggi 188.797 contro i 192.320 rilevati ieri, a fronte di un numero di tamponi effettuati pari a 1.110.266, con il 17% di positività. I guariti sono 143.029; gli attualmente positivi proseguono la crescita segnando un +55.451 toccando un numero complessivo di 2.682.041. Dal fronte ospedaliero, si osserva una nuova crescita dei ricoveri nei reparti ordinari con 159 degenti in più, per un complessivo di 19.659; aumentano pure le terapie intensive; i pazienti sono 1.698 (+10) con 155 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 2.660.684 persone. Per quanto riguarda le regioni, la Lombardia si conferma prima per numero di nuovi casi (33.676), seguita da Veneto (21.833) e da Emilia Romagna (20.140).

