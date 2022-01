Zona Bianca, Fabrizio Pregliasco va all'attacco di Luc Montagnier: sui vaccini tesi senza base scientifica

20 gennaio 2022 a

Scontro aperto tra no-vax e pro vaccino anti-Covid nel corso della puntata del 19 gennaio di Zona Bianca. Nel talk show di Rete4 condotto da Giuseppe Brindisi vengono riferite le dichiarazioni di Luc Montagnier sui prodotti contro il virus, che secondo lui “possono causare malattie neuordegenerative, favoriscono infezioni, la proteina utilizzata è un veleno, un antibiotico avrebbe potuto fermare il Covid”. Le dichiarazioni del biologo e virologo francese, Premio Nobel per la medicina nel 2008, vengono però bollate come fake news da Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario del Galeazzi di Milano: “Sono una sequenza di affermazioni che non hanno base scientifica e che sono riferite in alcuni studi parziali che non dicono questo e lui stesso ha detto ‘forse non c’è base, ma la penso così'. Montagnier è stupendo come leader dei no-vax, perché ha preso il premio Nobel e poi in qualche modo ha raccontato tutta una serie di negatività smentite, come la papaya per l’Aids, gli antibiotici per curare l’autismo e il parkinson, la memoria dell’acqua”.

A #ZonaBianca il virologo @preglias smentisce le affermazioni di Luc Montagneir sui vaccini pic.twitter.com/AM6lcz2A5b — Zona Bianca (@zona_bianca) January 19, 2022

