Bill Gates prevede un futuro nero: "Dopo il Covid un'altra pandemia più letale"

20 gennaio 2022 a

a

a

Mentre i virologi iniziano a intravedere un miglioramento grazie alla minore letalità della variante Omicron, c'è chi mette in guardia e delinea scenari foschi. Bill Gates, fondatore di Microsoft e uno degli uomini più ricchi del mondo, dice chiaramente che ci dobbiamo preparare, perché "la prossima pandemia sarà più letale del Covid".

Ufficiale il divorzio tra Bill e Melinda Gates: quanti miliardi prende l'ex moglie del fondatore di Microsoft

La profezia di Bill Gates arriva in occasione dell'annuncio, con la britannica Wellcome Trust, di una donazione di 300 milioni di dollari alla Cepi, che ha contribuito a formare il programma Covax per inviare i vaccini ai Paesi più poveri. "Alla mia personale lista di obiettivi - dice il magnate americano - voglio aggiungere quella di far si che il mondo sia preparato alla prossima pandemia. Negli ultimi due anni abbiamo avuto importanti scoperte scientifiche, abbiamo realizzato vaccini sicuri in un modo più veloce che in passato, ma abbiamo anche visto che la disuguaglianza nella distribuzione degli strumenti sanitari, la mancanza di fondi hanno lasciato troppe persone indietro e ad affrontare rischi alla loro salute". Il suo impegno sul fronte dei vaccini è noto, tanto che ha dato adito alle più varie teorie complottiste dei no vax. Per Gates, "abbiamo bisogno di un società più giusta, di accelerare la fornitura globale di vaccini in futuro, realizzare più dosi e distribuirle più equamente. Abbiamo anche bisogno di più strumenti per contenere rapidamente focolai nel momento in cui si verificano, grazie a test rapidi, prontamente disponibili, e migliori sistemi logistici per arginare più velocemente". Insomma, se questa volta il mondo si è fatto trovare impreparato non deve più accadere.

Finanza: è Elon Musk il Paperone dei Paperoni, sul podio Bezos e Arnault

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.