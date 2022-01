Floris gli dà del no-vax e il professor Frajese lo zittisce: "Non siete neanche in grado di capire i problemi"

18 gennaio 2022 a

Scintille in studio a La7 durante la punta di oggi, 18 gennaio, del programma "Di Martedì" condotto da Giovanni Floris. Tra gli ospiti c'è l'endocrinologo Giovanni Frajese, noto per le sue posizioni contro la vulgata ufficiale dei virologi.

Floris, citando lo scrittore Trevi che gli aveva dato del "paraculo" e dell'"infame", lo inserisce nella categoria dei no-vax e il professor si ribella. "Lei questo ruolo non me lo dà - attacca Frajese - stia attento, perché in realtà i dati sono molto diversi da come vengono presentati. Mi fa sorridere, il livello culturale e intellettuale di preparazione è quello che voi volete. Non siete in grado neanche di capire i dati e perché cito il problema dei guariti. Non sanno neanche di cosa stanno parlando".

