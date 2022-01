Berlusconi in corsa per il Colle fa impazzire Travaglio: "Non potrebbe fare neppure il bidello"

18 gennaio 2022 a

"Mi sono sempre rifiutato di pensare, come ha fatto la sinistra, che Berlusconi sia il buono della destra. Salvini e Meloni fanno i politici, Berlusconi è un delinquente". La sola idea che il Cavaliere possa salire al Colle fa impazzire Marco Travaglio, che recita il solito copione su cui ha costruito una carriera per distruggere la candidatura del Cavaliere.

"Ha finanziato la mafia per 20 anni, non potrebbe fare neppure il bidello" tuona il direttore del Fatto Quotidiano durante la puntata di "Otto e Mezzo" su La7 condotto da Lilli Gruber, dove i pareri anti-Berlusconi sono praticamente unanimi, fatta eccezione per Stefano Zurlo de Il Giornale.

"Siamo nella fase delle bombe di Maurizio Mosca - dice ancora Travaglio ironizzando sul toto-voto - sul presidente ci si accorda in segreto, sappiamo benissimo che se un partito lancia un nome, quel nome è bruciato. L'unico che si comporta come se fossimo negli Stati Uniti è Berlusconi, lui scioglierà la riserva dopo aver finito le telefonate tentando di arruolare o addirittura comprare parlamentari. Non sarebbe la prima volta. La sua candidatura è improbabile dal punto di vista numerico, ma per lui è un successo rispetto a un anno fa quando secondo i giudici era morente e svernava a Nizza per paura del Covid e dei giudici".

