Un tempo c'era un politico fan del bis al Quirinale… toh, si chiamava Sergio Mattarella

La data è lì a dimostrarlo. 28 agosto 1998. Un politico ex Dc e poi popolare di lunga esperienza in una intervista al Corriere della Sera lancia un'idea per sbloccare la partita del Quirinale: “Proponiamo un bis chiaro e tondo del mandato dell’attuale presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro”.

Proposta choc, perché non esisteva precedente, che oggi invece può annoverare il bis di Giorgio Napolitano. Dubbi costituzionali? Nessuno. Anzi, quell’uomo politico faceva la proposta al leader del fronte avversario, Silvio Berlusconi.

Già, ma chi era quel fan del bis di un presidente al Quirinale? Sorpresa: Sergio Mattarella, attuale Capo dello Stato che oggi sembrerebbe contrarissimo. Ma in fondo in fondo…

