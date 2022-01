Il virologo Massimo Galli e il numero di invitati al Capodanno che cambia

12 gennaio 2022 a

a

a

Alla fine scopriremo che Massimo Galli ha festeggiato il Capdoanno da solo? Se lo chiede, ironicamente, l'utente di Twitter Adriana Spappa che ha montato un divertente video sulle presunte incongruenze dell'infettivologo nelle sue molteplici ospitate televisive.

Il 7 gennaio, a Mattino 5 su Canale 5, raccontava di aver festeggiato l'arrivo del nuovo anno con "una dozzina di persone, ma mai tutte assieme, massimo sei". Tre giorni dopo, ospite di Agorà su Rai 3, avrebbe cambiato versione: "Una riunione di otto persone". Ma non è chiaro dal video se stesse parlando effettivamente del Capodanno, così come oggi, di nuovo su Rai 3, quando diceva che "c'erano tre persone negative tutte negative me compreso e tutti e tre vaccinati".

La denuncia dell'infettivologo Bassetti: “Bollettino anacronistico, crea ansia”. E sui morti...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.