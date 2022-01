Stasera Italia, Franco Bechis svela il bluff di Speranza e Draghi sui numeri dei ricoverati

12 gennaio 2022 a

a

a

I dati del governo sui ricoverati negli ospedali, divisi tra vaccinati e non, sono clamorosamente sballati e aggiungono confusione nella testa degli italiani, che continuano a vaccinarsi ma anche a contagiarsi a ritmi vertiginosi. L'errore nei conteggi mostrati al Paese in diretta nazionale da Draghi e Speranza è stato rivelato da Franco Bechis su Il Tempo di oggi 12 gennaio. Il direttore lo ha poi spiegato durante la puntata di Stasera Italia, il programma di Rete 4 condotto da Barbara Palombelli.

"Il problema - ha spiegato Bechis - è che i dati vengono forniti ogni giorno e ogni settimana, poi puntualmente vengono rettificati a distanza di qualche giorno e si crea parecchia confusione. Due giorni dopo è stato comunicato lo stesso numero, prima nel bollettino di sorveglianza settimanale, poi nella famosa tabella mostrata dal ministro Speranza durante la conferenza stampa di Mario Draghi, ma quei dati relativi allo stesso periodo sulle terapie intensive avevano delle popolazioni di riferimento completamente sbagliate".

Non ne ha azzeccato uno, Draghi è scivolato sui numeri

L'errore di Speranza è stato addirittura doppio. "In un caso si è invertito il numero di quelli che avevano la vaccinazione da più o meno di quattro mesi. Nell'altro caso si indica una popolazione di terze dosi da 8 milioni, assai recente, che nulla a che vedere con quel periodo. Quindi dire che sulla base di quei dati c'è una certa percentuale di persone con la terza dose che finisce in terapia intensiva non ha alcun senso".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.