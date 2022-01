Colpaccio Berlusconi, il Pd perde un eletto e il sogno Quirinale si avvicina

11 gennaio 2022 a

Il Quirinale si conquista andando a caccia dei voti uno per uno. Silvio Berlusconi non vuole lasciare niente al caso e dopo aver avviato l'operazione "scoiattolo" in Parlamento si starebbe occupando anche dei delegati regionali. In particolare in Lombardia l'intervento del centrodestra sarebbe stato determinante per eleggere il rappresentante dell'opposizione. Che non verrà, come pronosticato, dal Pd. Bensì dal Movimento 5 stelle. E sarebbe pronto a votare proprio per Berlusconi nella gran gara per il Colle.

La votazione dei tre delegati della Regione Lombardia per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica ha visto a sorpresa, per le minoranze, la nomina di Dario Violi (M5s) al posto del candidato del Pd Fabio Pizzul. Gli altri delegati, eletti nelle file della maggioranza, sono stati due leghisti: il governatore Attilio Fontana e il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi.

Al netto degli assenti, sulla carta Pizzul poteva contare su 14 voti "sicuri" mentre Violi su 10. Dall’urna però (ogni consigliere poteva scegliere di votare due "grandi elettori") sono usciti 22 voti per Violi e 17 per Pizzul. I voti che hanno consentito il sorpasso del consigliere M5s ai danni del capogruppo dem, a quanto si apprende, sarebbero arrivati dalla maggioranza di centrodestra.

"Gli accordi di potere hanno le gambe corte, e così in Lombardia si è già spaccato l’asse Pd-5Stelle: i dem sono abituati a ottenere poltrone soprattutto quando perdono, ma questa volta non avranno un delegato per l’elezione del prossimo Capo dello Stato. È un bagno di umiltà per chi ha appetiti di potere ormai senza controllo, sia sul Colle che su Palazzo Chigi" spifferano fonti della Lega lombarda.

«Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno scelto un esponente del Movimento 5 Stelle. Il delegato delle opposizioni per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica è stato scelto dal centrodestra. L’interferenza della maggioranza nelle dinamiche dell’opposizione è un fatto grave. Questi sono fatti politici che hanno un senso chiaro e hanno a che fare con l’obiettivo di Forza Italia di far eleggere Silvio Berlusconi come prossimo capo dello Stato» dichiara invece in una nota il gruppo del Partito Democratico.

Come che sia, Berlusconi potrebbe aver appena guadagnato un nuovo voto nella corsa al Colle.

