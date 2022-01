Governo saldo con Berlusconi al Colle, Tajani sul Cavaliere al Quirinale

11 gennaio 2022 a

Con Silvio Berlusconi al Quirinale «la maggioranza può rimanere tranquillamente questa, anzi questo è l’unico modo per far andare avanti il governo». Così il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani in un’intervista a La Stampa in cui rilancia la candidatura del Cavaliere al Colle precisando che in ogni caso, «sarà una scelta del centrodestra e lui scioglierà la riserva nel momento opportuno» anche perché Salvini e Meloni «sono sempre stati leali, hanno ribadito di sostenerlo».

Guerra di nervi tra Berlusconi e Draghi sul Quirinale. La minaccia di Forza Italia che inguaia il governo

Tajani ribadisce che, se la scelta fosse quella di Mario Draghi, Forza Italia uscirebbe dal governo: «È inevitabile. La maggioranza imploderebbe da sola». «Noi partecipiamo a questo governo perché c’è Draghi, sennò avremmo sostenuto Conte». «I veti - torna a dire Tajani - non hanno senso, sono inaccettabili. Specie se rivolti a leader di partiti con i quali si sta insieme in maggioranza. Se Berlusconi non va bene per il Quirinale, allora dicessero che non va bene nemmeno per stare nello stesso governo. Sarebbe gravissimo dal punto di vista istituzionale non partecipare al voto per eleggere il Capo dello Stato».

