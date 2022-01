I virologi bocciano il governo sulla riapertura della scuola: "Imprudente, sarà boom di contagi"

10 gennaio 2022 a

I virologi bocciano la riapertura della scuola in presenza. "E' il momento sbagliato", denunciano. Il rientro in classe senza aver previsto la Dad comporterà un aumento esponenziale dei contagi, prevedono. "Siamo in fase di crescita esponenziale e la riapertura delle scuole farà aumentare ulteriormente la curva almeno fino a fine gennaio. A primavera, tra guariti e vaccinati, raggiungeremo un qualcosa di simile all’immunità di gregge. Omicron meno aggressiva ma non siamo ancora ad una raffreddorizzazione del virus", dice il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario IRCCS Galeazzi di Milano, intervenuto ai microfoni della trasmissione "Rotocalco 264" su Cusano Italia Tv.

Per Pregliasco, "è vero che Omicron è un pochino meno cattivella rispetto a Delta, un terzo in meno per quanto riguarda la mortalità, stando ai dati del Sud Africa. Alcune evidenze dicono che si replica più nelle alte vie respiratorie che a livello polmonare". Anche Massimo Galli è contrario al rientro a scuola in questo modo: "Questa cosa del rientro adesso nelle scuole è imprudente e ingiustificata in una situazione in cui non ce lo possiamo permettere", dice l'infettivologo, ad Agorà su Rai Tre, condotto da Luisella Costamagna.

