Sull'obbligo vaccinale è ancora massima tensione: nel cdm si discute di inoculare tutti gli over40

Una mediazione sugli over50, ma c’è anche un’altra strada. Fonti di governo al termine della cabina di regia nella quale si è discusso del super green pass per chi lavora e ha più di 50 anni - fascia di età che corrisponde all’obiettivo di decongestionare le ospedalizzazioni che sono il dato critico - e obbligo per gli over 50 disoccupati, con distinzione normativa per controllo e sanzione fanno sapere che è al vaglio l’ipotesi di estendere l’obbligo vaccinale agli over 40. Il Consiglio dei ministri si annuncia infuocato.

Vietato il parrucchiere ai no vax: ecco l'ultima svolta del governo

Nella cabina di regia di oggi pomeriggio si sarebbe discusso anche di ristori. «Ci sarà un decreto per il sostegno alle attività in crisi», spiegano alcuni dei presenti all’incontro. Ma non subito, «tra 10 giorni dopo attenta valutazione di quali necessitano di intervento». Italia viva ha ribadito che tra queste vi sia il turismo.

La soluzione finale di Draghi gela i no-vax: obbligo di vaccino per gli over50

