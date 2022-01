La soluzione finale di Mario Draghi nella cabina di regia: obbligo di vaccino per chi ha più di 50 anni

05 gennaio 2022 a

Il governo è pronto a varare la stretta sui no-vax. Nel pomeriggio si è riunita la cabina di regia convocata da Mario Draghi e l’orientamento lascia di stucco una gran fetta di non vaccinati: l’intenzione è quella di approvare nel Consiglio dei ministri l’obbligo di vaccino per chi ha più di 50 anni. La notizia, riferita dall’Ansa, arriva dopo che Partito Democratico, Leu e Forza Italia avevano dato la disponibilità ad un obbligo per tutti i maggiorenni, mentre la Lega è andata verso i proprio alleati di maggioranza con la proposta di inoculare tutti gli over60. Alla fine la mediazione è stata trovata su tutti i cittadini sopra i 50 anni di età.

