Vietato il parrucchiere ai no vax: ecco l'ultima svolta del governo

05 gennaio 2022 a

Nella cabina di regia convocata oggi dal governo per valutare nuove misure di contrasto all'ondata di Covid sarebbe stato deciso di estendere l'uso del super green pass (quello che si ottiene solo con la guarigione o la vaccinazione e non con il tampone) anche a chi vuole andare in banca, dal parrucchiere o dall'estesista. In pratica, un divieto di "taglio per i capelli" per i no vax. Una decisione destinata a suscitare polemiche, anche perché sarebbe accompagnata dall'obbligo vaccinale per gli 0ver 50 e, di conseguenza, riguarderebbe solo una fetta molto piccola della popolazione.

