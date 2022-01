"Ha perso entrambe le mani" Dramma di Capodanno, ragazzo di 22 anni rovinato da una bomba carta

01 gennaio 2022 a

Avrebbe perso entrambe le mani il ragazzo di 22 anni che nella notte di Capodanno è rimasto ferito dall'esplosione di una bomba carta a Roccafluvione in provincia di Ascoli.

Durante il festeggiamenti in piazza Aldo Moro per il nuovo anno, poco dopo la mezzanotte, l'incidente che è sembrato subito molto grave. Il ragazzo, secondo quanto riporta il Corriere Adriatico, avrebbe perso entrambe le mani per lo scoppio di un grosso petardo. Il 22enne è stato portato all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Avrebbe riportato anche ustioni al volto e al torace e le sue condizioni sono definite gravi.

Sempre nel Piceno, a Porto d’Ascoli, è andata parzialmente a fuoco una vettura parcheggiata in strada, centrata da un gioco pirico: l’incendio è stato spento dai vigili del fuoco, che sono intervenuti anche a San Benedetto del Tronto per piccoli roghi scoppiati all’interno di diversi cassonetti dei rifiuti.

