Capodanno, esce a fumare in balcone e si becca una pallottola vagante. Petardi contro i passeggeri della metro B

Nonostante i divieti di salutare il nuovo anno presenti in molte città e le restrizioni della pandemia che hanno visto lo stop a ogni tipo di festeggiamento pubblico, si sono comunque registrati incidenti dovuti a botti e fuochi d'artificio.

Un primo bilancio, al momento, parla di un ferito grave a Taranto, un uomo colpito da un proiettile a Napoli e un ragazzo in condizioni critiche in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. A Roma, invece, sono stati lanciati dei petardi sui passeggeri della Metro B e sui passanti all’ingresso della fermata Colosseo. Un uomo di 40 anni, residente al quartiere Tamburi di Taranto, ha subito gravi lesioni alla mano destra per lo scoppio di un petardo difettoso. L’uomo è arrivato in pronto soccorso in codice rosso. Il 40enne è stato poi trasferito d’urgenza al Policlinico di Bari, dove si tenterà la parziale ricostruzione dell’arto. Nelle Marche, in provincia di Ascoli Piceno, poco dopo la mezzanotte un giovane è rimasto ferito a causa di alcuni petardi che stava facendo esplodere. Il ragazzo avrebbe riportato gravi lesioni sia alla mano destra che a quella sinistra.

A Napoli intorno alle 21 del 31 dicembre un 40enne srilankese si è recato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini con una ferita da colpo d’arma da fuoco sulla parte sinistra del petto. L’uomo, cosciente e non in pericolo di vita, ha riferito al personale sanitario che, dopo essere uscito dalla propria abitazione che si trova nel quartiere Montecalvario per fumare una sigaretta, ha sentito un forte rumore e avvertito una sensazione di bruciore al petto. La ferita sembra provocata da un proiettile vagante in ricaduta al suolo.

Nella Capitale lancio di petardi e assembramenti in Largo Gaetana Agnesi, sopra l’ingresso della fermata Colosseo della Metro B, dove transitavano passeggeri e passanti, anche diversi bambini. Intorno alle 22.30 pattuglie della polizia locale di Roma Capitale hanno interdetto l’area. Secondo quanto si è appreso, alcune persone avrebbero lanciato petardi dall’alto sugli avventori della stazione metropolitana. La zona è stata chiusa anche per i molti assembramenti.

