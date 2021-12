Ci mancava "flurona": cos'è la doppia infezione di Covid e influenza. Primo caso in Israele, scatta l'allarme

30 dicembre 2021 a

Si può essere contagiati dal Covid e contemporaneamente dal virus dell'influenza? Sembra di sì in base a una notizia che arriva da Israele dove è stato registrato il primo caso noto di infezione causata contemporaneamente dall'influenza e dal coronavirus. Si tratta del flurona, neologismo creato con le parole "flu", influenza in inglese, e corona.

A riportare il caso è il sito Ynet che racconta la storia di una donna partoriente trovata positiva alle due infezioni durante alcuni esami all'ospedale Beilinson in località Petach Tikva, nel centro di Israele. La donna non accusa sintomi gravi e potrebbe essere presto dimessa, scrive il sito, ma il caso ha allertato il Ministero della Sanità che sta ha fatto scattare gli accertamenti per capire soprattutto se la combinazione delle due infezioni possa causare una malattia più grave.

Il professor Arnon Vizhnitser, direttore del dipartimento ginecologia dell'ospedale, ha affermato che siamo davanti a una novità. Mentre un anno fa non erano stati registrati casi di influenza tra le donne gravide o le partorienti "oggi assistiamo a casi sia di Covid sia di influenza".

Gli esperti si interrogano sulla doppia infezione di flurona e sulle conseguenze che questa potrebbe avere nei mesi più freddi dell'inverno. "L'infezione insieme di Covid e influenza è un po' strana perché in medicina si è sempre detto che se c'è un virus che dà una malattia impedisce che se ne sviluppi un'altra dovuta a diverso virus" dice Roberto Cauda, infettivologo del Policlinico Gemelli di Roma e consigliere scientifico dell'Ema, come riportato da Qn. Per il clinico la spiegazione potrebbe stare nel "difetto di produzione di interferone" causato dal Covid che permetterebbe al virus dell'influenza di infettare l'organismo.

Secondo il sito israeliano la giovane donna non era vaccinata contro il Covid, né per l'influenza stagionale. Per Cauda il caso rappresenta indirettamente un invito a vaccinarsi, contro il corona-virus ma anche contro l'influenza.

