Bollettino Covid 30 dicembre, cresce la quarta ondata: 126mila positivi. Record di casi nel Lazio

Schizzano i contagi da Covid-19 in Italia. Secondo il bollettino del ministero della Salute di giovedì 30 dicembre i nuovi casi positivi sono 126.888, in rialzo rispetto ai 98.020 di ieri. Si registrano 156 vittime, contro le 136 del 29 dicembre. In crescita nonostante le difficoltà in molte zone d'Italia anche i tamponi effettuati sono 1.150.352, contro i 1.029.429 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che sale all’11 per cento dal 9,5 per cento di ieri.

Gli attualmente positivi sono 779.463. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.226, 41 in più di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.866, 288 in più rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 22.246, per un totale di 5.064.718 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Lombardia (39.152), Toscana (15.830), Piemonte (11.515) e Campania (11.492).

Nel Lazio si è toccato un record di nuovi contagi: sono 5.843. Si registrano altri sei morti. "Oggi nel Lazio su 25.240 tamponi molecolari e 60.273 tamponi antigenici per un totale di 85.513 tamponi, si registrano 5.843 nuovi casi positivi (+595), sono 6 i decessi (-4), 1.127 i ricoverati (+57), 150 le persone nelle terapie intensive (+3) e +1.219 i guariti - comunica, in una nota, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, dopo la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.872. Oggi, inoltre, si registra nuovo record di casi positivi". L’assessore ha precisato che su sei decessi "cinque hanno riguardato non vaccinati".

